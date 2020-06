Spiagge a misura bimbi, ancora bandiera verde a Termoli

(ANSA) - TERMOLI, 29 GIU - Per il quarto anno consecutivo il Comune di Termoli ottiene la bandiera verde per le belle spiagge, considerate dai pediatri "a misura di bambino". La sabbia dorata con i fondali del mare poco profondi fanno della costa locale tra le più adatte in Italia ad accogliere i più piccoli. Il riconoscimento viene assegnato attraverso una indagine a campione condotta tra i medici dei bimbi di tutta Italia. In Molise, l'unica località ad ottenerla è Termoli. A ritirare il vessillo, consegnato ad Alba Adriatica, l'assessore comunale al turismo Michele Barile. Presente anche l'assessore comunale alle Politiche sociali Silvana Ciciola. "La bandiera verde - spiega Barile - è un riconoscimento che inorgoglisce e premia il lavoro svolto dall'amministrazione comunale, ma soprattutto premia tutto il lavoro svolto dagli operatori turistici, le associazioni, i ristoratori e i balneatori e tutti coloro che permettono che il vessillo sventoli ancora una volta sulle spiagge della nostra città. A loro va il nostro più sentito ringraziamento". (ANSA).