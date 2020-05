Polizia Stradale, Fassari nuovo dirigente Abruzzo Molise

(ANSA) - L'AQUILA, 30 APR - Il dirigente Superiore della Polizia di Stato Paolo Fassari è il nuovo dirigente del Compartimento Polizia Stradale per l'Abruzzo e il Molise.

Laureato in giurisprudenza, originario di Catania, 59 anni, entrato in Polizia nel 1985, proviene da Padova dove ha ricoperto l'incarico di Questore per oltre due anni. E' stato in precedenza dirigente della Sezione Polizia Stradale di Reggio Calabria e Napoli, nonché Dirigente del Compartimento Polizia Stradale Puglia e Piemonte-Valle d'Aosta. (ANSA).