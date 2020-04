Da Borgotufi il Molise a casa tua

(ANSA) - CASTEL DEL GIUDICE (ISERNIA), 6 APR - Il mondo dell'ospitalità si reinventa, aprendosi ai potenziali ospiti, in attesa di poterli di nuovo accogliere. Così, in Molise, l'albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (Isernia) ha lanciato l'iniziativa social #ilMoliseacasatua, con la media partnership di Officina - News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise. "Un modo per condividere immagini e storie di località ancora poco conosciute - si legge in una nota di Borgotufi -, nell'idea di poterle poi visitare di persona.

Utilizzando l'hashtag #ilMoliseacasatua su Facebook e Instagram tutti possono condividere tramite le foto i propri luoghi molisani del cuore. Le fotografie diventeranno protagoniste di una mostra itinerante tra le casette dell'albergo diffuso, al fine di creare una mappa dei luoghi più affascinanti del Molise e rendere il borgo sempre più un posto in cui viaggiare tra tante destinazioni possibili".