Al via 'Farò Pasqua da te'

(ANSA) - TERMOLI (CAMPOBASSO), 5 APR - Con il progetto "Farò Pasqua da te" il vescovo della diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca invita le famiglie, durante l'emergenza coronavirus, a riunirsi in casa e dedicare alcuni momenti della giornata alla preghiera ma non solo. Il presule ha pensato un percorso di fede che prende il via oggi, con l'invio ogni giorno di schede-guida, attraverso i canali social che i fedeli possono condividere e seguire in abitazione. Nella prima scheda dedicata alla festività delle Palme, De Luca ricorda il vangelo di oggi dedicato all'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Nel messaggio invita anche a "sfogliare un album fotografico della famiglia ripercorrendone i momenti più importanti". Ogni giorno, il presule invierà nuove schede alle famiglie. Tra le novità, le celebrazioni della settimana santa in diretta sui canali social attraverso la pagina Facebook della diocesi. Oggi in una Cattedrale deserta, è stata celebrata la messa condivisa online anche da alcuni siti di informazione del luogo.