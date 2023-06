A Passaggi Festival Gigliola Cinquetti, Buttafuoco, Fini, Nori

(ANSA) - FANO, 16 GIU - Cinque giorni di festival dal 21 al 25 giugno a Fano (Pesaro Urbino); 142 eventi; 184 ospiti; 16 rassegne librarie, 96 libri in cartellone; 68 case editrici; 12 sedi in centro storico e lungomare; sono i numeri dell'undicesima edizione di Passaggi Festival, la manifestazione letteraria estiva dedicata alla saggistica, patrocinata da Ministero della Cultura, Cepell Centro per il Libro e la Lettura, Università degli Studi di Camerino e Associazione italiana degli Editori, diretta da Giovanni Belfiori e Ludovica Zuccarini.

Cinque i libri in prima nazionale: il pamphlet "Beato lui.

Panegirico dell'arcitaliano Silvio Berlusconi" (Longanesi) di Pietrangelo Buttafuoco (giovedì 22 giugno); 'La legalità è un sentimento' (Bompiani), manuale controcorrente di educazione civica scritto da Nando Dalla Chiesa che l'autore presenterà in un inedito dialogo con Gigliola Cinquetti (venerdì 23); il libro di Paolo Borzacchiello e Paolo Stella, "Colleziona attimi di altissimo splendore" (Mondadori), giovedì 22; il saggio dell'economista Stefano Zamagni "Prendersi cura della democrazia. Il ritorno dell'economia civile" (Ecra), il 21 giugno; "I cammini dei sogni. Due piedi raccontano le vie per Santiago" (Edizione dei Cammini) di Luciano Murgia, sempre il 21 giugno.

Novità tra gli ospiti: oltre a Gigliola Cinquetti, ci saranno Paolo Nori, scrittore, saggista ed esperto di letteratura russa, con il suo libro su Anna Achmatova, Micol Sarfatti, con un testo su Margherita Sarfatti, intellettuale ebrea e amante di Mussolini, l'opinionista Tv Sara Manfuso, la giornalista turca Esma Çakir, che intervisterà Luca Steinman, autore di un libro sul fronte russo della guerra in Ucraina.

Sabato 24 giugno la presentazione del libro di Piero Ignazi 'Il polo escluso. La fiamma che non si spegne: da Almirante a Meloni' (Il Mulino) con l'ex presidente della Camera Gianfranco Fini. Al Pincio, giovedì 22 giugno Elena di Cioccio parlerà del suo libro "Cattivo sangue".

Tre i premiati di questa edizione: a Franco Cardini il Premio Passaggi, a Lucia Annunziata il Premio Andrea Barbato, a Malika Ayanè il Premio Fuori Passaggi. (ANSA).