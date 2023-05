Fly Marche, una vetrina glamour per la moda marchigiana

Nel binomio Marche e alta moda, nasce la prima edizione di "Fly Marche", una vetrina glamour per valorizzare l'alta moda marchigiana come volano turistico. Una vera e propria kermesse di moda affiancata a una fiera mercato dell'enogastronomia e dell'artigianato marchigiano che si terrà dall'1 al 4 giugno a Castelraimondo (Macerata). In queste quattro giornate si darà risalto al brand "Made in Marche" trattando temi attuali e di interesse quali l'innovazione, la sostenibilità e l'inclusione nella moda.

Addetti del settore, appassionati e curiosi potranno scoprire le unicità dell'eccellente produzione altamente qualificata "Made in Marche", grazie all'esposizione organizzata nel Lanciano Forum. Sarà svelata la maestria degli artigiani marchigiani che hanno saputo introdurre tecniche innovative e sostenibili, mantenendo salde le antiche radici manifatturiere che si tramandano da generazioni. Gli spazi espositivi del Lanciano Forum, aperti nei quattro i giorni dalle ore 10 alle 22 anche al pubblico, saranno suddivisi tra il salone principale dedicato appunto all'esposizione della moda marchigiana e il salone secondario dedicato all'enogastronomia. Presenti anche buyers e giornalisti specializzati nel settore moda, i quali saranno invitati a visitare anche il territorio.

L'evento clou fissato è fissato per il pomeriggio della terza giornata, quella di sabato 3 giugno, dove a Borgo Lanciano sfileranno i due brand Frida Kiza e Gattinoni e le scuole di moda marchigiane, con a seguire una serata di gala curata da uno chef stellato marchigiano e per concludere un dj set. Per completare l'offerta delle attività sono previsti anche dei tour turistici aperti a tutti, che permetteranno di conoscere il territorio marchigiano, alla scoperta del mondo dell'enogastronomia, della cultura, dell'arte; sono previsti percorsi a piedi e in bicicletta. La manifestazione si chiuderà domenica 4 giugno, giornata in cui si terrà un convegno istituzionale sui temi della moda e della sostenibilità.

L'evento è sostenuto da Regione Marche, dall'Agenzia turismo ed internazionalizzazione Marche, Unione Montana Potenza Esino Musone, Comune di Castelraimondo, Marche Outdoor e Contram che si occuperà dei trasporti. (ANSA).