8 marzo: rettore Unicam, gap c'è nella società non nella realtà

(ANSA) - ANCONA, 08 MAR - "Ogni persona ha le sue caratteristiche, le sue potenzialità, può esprimere un valore in diversi campi, non è solo una questione di genere o di colmare un gap. Non ci sono gap nella realtà ma sono quelli che ha creato la società, quello che deve essere premiato è il merito".

Lo ha detto il rettore dell'Università di Camerino Claudio Pettinari, durate il convegno "Lavoro al femminile", organizzato dall'Ateneo per la Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, nel corso del quale alcune rappresentanti del mondo delle professioni di varie tipologie hanno raccontato la propria esperienza personale e lavorativa, che le ha portate a superare ostacoli e a raggiungere importanti traguardi.

L'incontro si è aperto con i saluti del rettore Unicam Claudio Pettinari, "In questa giornata speciale - ha sottolineato la prorettrice alle Pari opportunità, tutela e garanzia della persona Barbara Re - abbiamo voluto includere tre aspetti che riteniamo importanti: il lavoro, l'inclusione ed il linguaggio".

"La situazione attuale di disoccupazione femminile è un problema che riguarda anche il sistema universitario ed al quale però dovremo provare a dare delle risposte - ha aggiunto la docente -. Le studentesse che si stanno avviando ad un percorso Stem, ad esempio, e cioè Scienze, tecnologia, ingegneria e meccanica, hanno una opportunità in più per avere una piena soddisfazione professionale e lavorativa, e devono averne piena consapevolezza". "La nostra è una università inclusiva, aperta al mondo, aperta alle differenze ed oggi vogliamo capire se anche la società è pronta a raccogliere la sfida dell'inclusività", ha concluso Re. Tre le partecipanti, Paola Bichisecchi, direttore generale di Confindustria Marche, Consuelo Agnesi, laureata Unicam e titolare dello studio di architettura Studioinmovimento, Simona De Simone, dell'Area ricerca e trasferimento tecnologico di Unicam, Chiara Focone, vice presidente dell'Ordine dei farmacisti della provincia di Macerata, Stefania Cipolletta, dirigente biologa presso l'Asur Marche, Chiara Camaioni, ricercatrice in urbanistica presso la Scuola di architettura e design "E. Vittoria" di Unicam. (ANSA).