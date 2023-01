Turismo: Marche, "dati record 2022 ed è solo inizio percorso"

Per il turismo nelle Marche "dati record" nel 2022 nonostante la pandemia e reputazione turistica in crescita (4/e in Italia secondo il Rapporto di Demoskopika) ma un'ulteriore "grande opportunità di rilancio" arriverà dallo sviluppo delle infrastrutture: dalle arterie stradali sbloccate, dalla chiusura del contratto per l'insediamento del polo logistico Amazon all'interporto di Jesi, in combinazione con porto e aeroporto; ma anche dalle azioni a sostegno dei borghi e per il rilancio delle aree montante più in sofferenza anche per il sisma.

Lo ha sottolineato il presidente della Regione Francesco Acquaroli durante una conferenza stampa organizzata in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti, guidato da Franco Elisei, che ha donato al governatore una pergamena disegnata beneagurante in cui viene raffigurato simbolicamente un 'faro'.

"Stiamo lavorando - ha detto Acquaroli - anche con l'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione perché queste infrastrutture trovino una centralità. Il 2023 potrebbe essere una svolta importante. Con i bandi messi campo per i nuovi voli continentali (Parigi e Londra tra le altre destinazioni) e la continuità territoriale che ci consentirà di avere voli per Milano Roma e Napoli, l'aeroporto si sta finalmente rilanciando.

Saremo punto di riferimento sull'Adriatico e più raggiungibili con risvolti positivi sul turismo e l'internazionalizzazione".

Il presidente, che ha voluto tenere la delega per il turismo, considerandolo un settore strategico per la crescita delle Marche, ha evidenziato il risultato ottenuto in questi giorni dalle Marche: quarte in Italia per "brand reputation" dopo tre "mostri sacri": Trentino, Toscana ed Emilia Romagna. "Un risultato - ha commentato - coerente con i dati record del turismo 2022 nonostante la pandemia, effetto dell'impegno di tanti operatori, delle campagne di promozione con i testimonial Mancini e Tamberi e delle leggi per la valorizzazione dei borghi, dell'enoturismo, dell'agriturismo".

"C'è voglia di credere nel territorio e di organizzare un'offerta destagionalizzata e diversificata. - ha affermato Acquaroli - C'è l'opportunità, anche con l'aeroporto, di stravolgere i numeri a cui eravamo abituati. Si può creare un circuito economico importante. Per la filiera sono in ballo circa 100 milioni di euro per borghi da Ue". I risultati, ha detto ancora, "sono arrivati solo riorganizzandoci ma gli investimenti nelle Marche solo all'inizio del percorso, un'opportunità enorme". il presidente ha parlato anche della necessità di fare rete anche con altre regioni per attrarre turisti anche dagli Usa: dobbiamo organizzarci dialogando anche con altre regioni: non basta un'unica regione per ospitare i turisti che vengono" I prossimi 12 mesi, ha ricordato, "saranno fondamentali per lo sviluppo infrastrutturale delle Marche: previsto il completamento della Pedemontana nel tratto Quadrilatero e la cantierizzazione dei primi tre lotti del tratto da Caldarola- Servigliano; per la Fano-Grosseto sono stati stanziati fondi necessari a raggiungere i 150 milioni necessari per l'adeguamento e la successiva apertura della prima canna della Galleria della Guinza, oltre agli altri fondi destinati dal Cipess per altre infrastrutture molto attese nel territorio regionale". (ANSA).