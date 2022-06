Unicam, corso Scienze giuridiche innovazione organizzativa

Per il nuovo anno accademico si amplia l'offerta formativa dell'Università di Camerino: sarà attivato dalla Scuola di Giurisprudenza il nuovo corso di laurea in "Scienze giuridiche per l'innovazione organizzativa e la coesione sociale".

"Il corso - sottolinea Marco Giovagnoli, docente della Scuola di giurisprudenza e responsabile del corso - punta su due assi centrali della nuova programmazione europea, l'innovazione e la coesione, traducendoli in una proposta formativa all'avanguardia nel panorama universitario italiano, rivolta sia alle studentesse e agli studenti appena usciti dalla scuola superiore, sia a chi già si trova nel mondo del lavoro e desidera approfondire le proprie conoscenze e competenze anche in virtù dei nuovi profili professionali richiesti a livello nazionale e comunitario".

Il corso, spiega l'Ateneo, mira a formare professionalità e competenze che operino in maniera innovativa nel contesto politico-amministrativo e per lo sviluppo del territorio, che rispondano alla richiesta di nuovi profili lavorativi in area giuridica proveniente dai recenti piani strategici nazionali per l'innovazione della giustizia, muovendosi anche nel mondo organizzativo dell'economia profit e del terzo settore, con specifica caratterizzazione sul versante dell'organizzazione, della digitalizzazione e del sostegno alla transizione digitale delle istituzioni. (ANSA).