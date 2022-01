Borsa: Civitanavi Systems pronta a quotarsi a Piazza Affari

(ANSA) - PEDASO, 19 GEN - Civitanavi Systems, società che opera nella progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, annuncia la propria intenzione di procedere ad una offerta e quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana. È previsto che il flottante funzionale alla Quotazione sia realizzato attraverso un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito e investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d'America. L'offerta consisterà nel collocamento di azioni di nuova emissione rivenienti da un apposito aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, con un obiettivo di raccolta lordo fino ad un massimo di circa 40 milioni euro azioni esistenti poste in vendita dal socio unico Civitanavi Systems. "L'opportunità che stiamo percorrendo rappresenta un grande traguardo per Civitanavi, sono entusiasta di comunicare la nostra intenzione di quotare la Società su Euronext Milan", ha commentato Andrea Pizzarulli, Amministratore Delegato di Civitanavi Systems. Nell'ambito dell'Offerta, la società ha nominato Berenberg e Intermonte in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

Emintad Italy supporta la società in qualità di Advisor Finanziario. L'Advisor legale incaricato dalla Società è Grimaldi Studio Legale. (ANSA).