Commercio: a Milano primo store TooA, con Maria Paola Merloni

Inaugurato a Milano il primo Flagship store in Corso Venezia 8 di "TooA", la "macchina rivoluzionaria del gelato", il progetto nato due anni fa che ha come fondatrice e maggiore azionista Maria Paola Merloni, figlia del fondatore di Indesit Company, già presidente di Confindustria Marche. Co-fondatore Aldo Uva, con esperienze in Indesit, Natuzzi, Ferrero e Csm Ingredients. Ceo e co-fondatore è Giulio Camillo Zuccoli con esperienze in Accenture e Klecha & Co. come investiment banking associate.

L'attività di TooA si svolge tra il quartier generale di Fabriano (Ancona) e le realtà aziendali di Milano, Torino e Parma. Lo store è stato progettato e realizzato dall'architetto Mauro Mattaini. Sarà possibile degustare il gelato e visitare il TooA Lab, un laboratorio di approfondimento dove tecnologia e design si incontrano per dare vita ad un'esperienza unica. Il negozio offre un servizio di personalizzazione della macchina che permette di scegliere tra colorazioni uniche ed esclusive.

"Non poteva non essere che Milano la città dove aprire il primo negozio di TooA", ha evidenziato Camillo Zuccoli, CEO di TooA.

"Noi di TooA vogliamo essere gli innovatori di uno dei simboli più iconici dell'Italia: il gelato. Entrare nel negozio di TooA sarà un viaggio nella bellezza e nella tecnologia ma anche nel gusto e nel sapore. Un percorso elegante e colorato dove l'esperienza non potrà che essere unica perché, come diciamo noi, TooA è molto più di un gelato". Il brand punta inoltre all'espansione internazionale con una nuova apertura in Lussemburgo nel mese di dicembre. (ANSA).