Banche: Banco Marchigiano, semestrale con 6,2 mln euro utile

Per il Banco Marchigiano "migliore semestrale di sempre". Un utile netto, fa sapere, "pari a 6,2 milioni di euro (più che triplicando il risultato netto rilevato a giugno 2020), Npl Ratio netto al 2% e tutti i principali indicatori patrimoniali in crescita con 60 milioni di euro di nuovi mutui erogati".

"Raccogliamo il frutto di anni di lavoro intenso - commenta il direttore generale Marco Moresci a proposito della semestrale approvata - e finalizzato a costruire una realtà regionale che oggi vanta performances e indicatori da indiscusso punto di riferimento per il territorio. Siamo una Banca che in quattro anni ha raddoppiato masse e sportelli - aggiunge - e ridotto a meno di un terzo il credito non performing traguardando una semestrale 2021 da record".

Quanto ai numeri dei risultati patrimoniali: "il totale dei mezzi amministrati, ormai abbondantemente oltre il miliardo, segna un incremento del 7%, con la raccolta indiretta che cresce del 14,7% grazie al contributo della forte dinamica positiva del comparto gestito e assicurativo in crescita di oltre il 22,3%.

Gli impieghi netti, pari a 549 milioni di euro sono in crescita del 5,7%, e sono caratterizzati da una crescita sia della parte a vista dell'1,7% che della parte a scadenza del 6,2%; gli impieghi a scadenza, in particolare, hanno visto l'erogazione di 60 milioni di euro di nuovi mutui". (ANSA).