44 artigiani Marche su piattaforma Artigianato in Fiera

(ANSA) - ANCONA, 28 NOV - Un tuffo nella storia dei distretti della pelle e dei cappelli; un'occasione per scoprire le proprietà terapeutiche delle piante officinali nella cosmesi bio, insieme alla genuinità dei prodotti irrinunciabili della tavola regionale come le olive ascolane, la pasta fresca all'uovo o i tartufi. Ma anche un'idea per un regalo di Natale originale e solidale. È un concentrato di opportunità e di occasioni il portale artigianoinfiera.it già operativo e con una sezione dedicata alle Marche. Raccoglie l'eccellenza dell'artigianato locale che, con il sostegno della Regione, sta partecipando alla manifestazione "Artigianato in fiera", quest'anno in versione "live" per le restrizioni imposte dal contenimento della pandemia. Il tradizionale appuntamento milanese ha aperto virtualmente i battenti con l'avvio della piattaforma multicanale dove, gli utenti del web, possono conoscere e interloquire con gli artigiani espositori e acquistare prodotti che poi verranno recapitati attraverso il previsto servizio di smistamento e consegna. "Sono 44 le imprese artigiane marchigiane che stanno partecipando alla fiera, quest'anno virtuale, in rappresentanza di tutti i settori merceologici del comparto - afferma il vicepresidente della Regione Marche Mirco Carloni, assessore alle Attività produttive -. Da oltre 20 anni l'evento milanese valorizza l'eccellenza produttiva italiana. Sarà così anche in questa occasione, ripensata e rivista per rispettare le norme anti covid. Nulla toglie, però, alla validità della manifestazione e alla qualità degli espositori, a partire da quelli marchigiani. In un momento di grande difficoltà dell'intero settore produttivo nazionale e regionale, augurarsi il Buon Natale acquistando prodotti marchigiani sulla piattaforma rappresenta un gesto concreto di vicinanza al mondo artigiano e l'occasione per scambiarsi gli auguri con un regalo di grande valore solidale". La piattaforma artigianoinfiera.it è divisa in tre sezioni. La prima riguarda i territori, con la possibilità di ricercare le aziende in base alla collocazione geografica. La seconda consente di incontrare gli artigiani (in ordine alfabetico e con filtri di ricerca). La terza è dedicata ai prodotti, suddivisi per categorie merceologiche. Dal 28 novembre al 20 dicembre la spedizione dei prodotti acquistati on line sarà gratuita per tutti gli ordini superiori a 39 euro. (ANSA).