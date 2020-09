Università: dg Unicam Tedesco nuovo presidente vicario Codau

Vincenzo Tedesco, 53 anni, direttore Generale dell'Università di Camerino, è il nuovo Presidente vicario eletto del Codau, (Convegno dei direttori generali delle amministrazioni universitarie) per il triennio 2020-2023, nella lista "Insieme per un CoDAU utile e aperto" che ha visto capofila l'ing. Scuttari, direttore generale dell'Università di Padova, pertanto nuovo presidente, ed un gruppo di lavoro giovane e motivato. Il programma presentato ha ottenuto 48 preferenze, contro le 37 della lista concorrente rappresentata dal direttore Generale dell'Università di Palermo.

Il 25 settembre scorso era stato eletto vicepresidente Codau.

Il risultato, fa sapere Unicam, "è arrivato al termine di un lavoro inclusivo e partecipativo che ha visto il coinvolgimento di numerose realtà accademiche, che hanno fortemente creduto in un Codau nuovo, consapevole del suo ruolo fondamentale di interlocutore istituzionale all'interno del sistema universitario italiano".

"Sono particolarmente felice di questo risultato - ha commentato il dott. Tedesco - che è un importante riconoscimento non tanto per la mia persona, ma per l'intera Università di Camerino che, ancora una volta, mostra di avere al suo interno competenze e risorse il cui valore è riconosciuto a livello nazionale. Ringrazio quanti hanno creduto nel nostro progetto ed hanno sostenuto la mia candidatura: il Rettore e la governance di Unicam, unitamente a tutti i miei collaboratori che non hanno mai fatto mancare il sostegno a questo progetto". "A tutti i colleghi degli altri Atenei che fanno parte di questa squadra giovane, vivace e ricca di progettualità concreta e competenza, - aggiunge - auguro un buon lavoro: ci aspetta un periodo ricco di incognite e nuove problematiche, anche in relazione alla pandemia cui le Università stanno facendo fronte, sono certo che sapremo affrontarlo con coraggio, entusiasmo e competenza".

Numerosi gli apprezzamenti e i complimenti pervenuti al direttore generale Unicam, primo fra tutti quello del Rettore Claudio Pettinari: "Questa elezione dimostra come il dott.

Vincenzo Tedesco sia una risorsa non solo per l'Ateneo camerte ma per l'intero sistema universitario nazionale, - afferma il rettore - che vede nell'organo del Codau un interlocutore fondamentale di supporto e competenza. L'intera comunità universitaria, dunque, non può che rallegrarsi per questa nuova nomina del dott. Tedesco, che si affiancherà a quella di Direttore Generale Unicam, augurandogli buon lavoro e complimentandosi per il prestigioso risultato raggiunto".

