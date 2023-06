In Regione presentazione eventi sportivi dell'estate marchigiana

Presentati in Regione Conero & Riviera Sportime, City Tennis Tour e Jesi Sportime 2023. La stagione di eventi riparte confermando anche per il 2023 una ricca offerta di eventi sportivi e di iniziative che animeranno le Marche da giugno ad ottobre. Quest'anno Conero & Riviera Sportime ha avviato una collaborazione con il Parco del Conero, a cui è dedicata la copertina della brochure, eccellenza marchigiana che offre ai tanti turisti, ma anche ai marchigiani, un luogo di relax e divertimento con la possibilità di fare escursioni e passeggiate circondati da panorami mozzafiato.

Riviera & Conero Sportime, ricorda la Regione, "è un'iniziativa di promozione sportiva che mette in rete società sportive e operatori turistici commerciali e che nasce nel 2013 con l'obiettivo di promuovere gratuitamente il tennis in alta stagione turistica in collaborazione con le attività ricettive e commerciali della riviera sud del Conero. Negli anni il progetto cresce e le attività sportive coinvolte diventano 8 e poi 16, offrendo un'ampia gamma di soluzioni per praticare sport nel tempo libero, divertendosi e creando occasioni di relax in famiglia. Tante le attività ludiche culturali, ma soprattutto sportive, dal tennis, Padel Beach Volley-Tennis Calcetto per poi passare a Vela, Wind-surf, Canoa, Sup e Pedalò, gita in Barca, oppure immergersi nella natura, dedicandosi al Bike o ad attività Equestri, lungo gli stupendi sentieri del Conero. Dal 2014 l'iniziativa è patrocinata dal Coni Marche, dalla Regione Marche e dall'Associazione Riviera del Conero e Colli dell'Infinito. City Tennis Tour, alla 10/a edizione, è iniziata a Sirolo nel 2014, con un circuito dedicato alla 4° categoria.

La prima edizione è stata dedicata alla città di Jesi, eletta città europea dello sport e sarà proprio il Circolo Cittadino di Jesi ad accogliere il Master Finale di tennis. La terza edizione nel 2016 ha coinvolto tutta la Regione Marche ed il Master Finale si è tenuto a Macerata presso il C.T. Geo Giuseppucci. Il City Tennis Tour riparte nel 2019 ed il Master Finale si è tenuto a Numana. Nel 2020 e nel 2021, malgrado la pandemia, il City Tennis Tour riparte, grazie al supporto dei partner consolidati e si allarga alle categorie Young Uomini (10-11-14) e Junior (8-9-10). Il Master Finale è tornato a Jesi. Per il 2023 è pronto un calendario di appuntamenti molto ricco: Rodeo Junior Singolo M e F Under 10-12-14-16, Categoria Singolare M e F Under 10-12-14-16, Senior Categoria Singolare M/F Veterani e Lady, TPRA Categoria All Star Singolare e Doppio M e F. Jesi Sportime - torna per la seconda edizione come costola di Conero & Riviera Sportime, un importante segnale di come sia possibile attuare questo modello in molte aree del territorio.

"Sono appuntamenti consolidati per la nostra regione e mettono in rete centri e società sportive con strutture ricettive e commerciali - ha detto Stefano Sampaolesi, responsabile dell'organizzazione 'Conero & Riviera Sportime e City Tennis Tour'. - Nel corso degli anni le due manifestazioni sono cresciute ed hanno appassionato un numero sempre maggiore di turisti italiani e stranieri, di appassionati di sport, di marchigiani".

"Da giugno ad ottobre la nostra regione avrà un parterre molto vivace - ha osservato l'assessore allo Sport Chiara Biondi - un evento importante che dimostra come lo sport, oltre ad essere benessere, socialità ed inclusione, è anche promozione per far conoscere le nostre bellezze. In calendario tantissime attività, dal tennis alla vela fino all' equitazione, per scoprire meraviglie tra cui il Parco del Conero. Siamo vicini a manifestazioni come questa che permettono di intercettare turisti appassionati di sport che potranno coniugare l'attività fisica con la scoperta del territorio".

"Il Parco - ha sottolineato Riccardo Picciafuoco, vice presidente del Parco del Conero - ha deciso di aderire a questa manifestazione con grande entusiasmo. Il perché è racchiuso nella grafica della copertina della brochure dove il logo del parco è stato inserito nella O di Sportime che voglio leggere come Opportunità e lo conferma la nostra scelta di finanziare una carrozzina per persone con disabilità e poi come ambiente e salute, perché il parco vuole essere questo, offrire. Ed infine come sport inteso nel camminare e nel godere delle bellezze della natura, nel prenderci del tempo per occuparci di noi e della nostra salute".

Per il consigliere regionale Mirko Bilò si tratta di un "appuntamento ormai consolidato che ho contribuito ad avviare nel 2012 e che ben coniuga sport e turismo, binomio che nel caso della Riviera del Conero si è rivelato negli anni particolarmente vincente per il territorio". Giovanni Torresi, vice presidente Coni, ha portato i saluti del presidente Luna: "Il Coni ha sempre creduto in Conero & Riviera Sportime. - ha affermato - Sport e Turismo si sposano perfettamente, sono un volano importantissimo dell'economia regionale e sono di grande attrattiva per i turisti italiani e stranieri. Grande apprezzamento voglio farlo all'incremento di giovani che si stanno avvicinando al tennis con dei grandissimi risultati, perché il nostro futuro è nei giovani".

La consigliera regionale Jessica Marcozzi, madre di Elisabetta Cocciaretto campionessa di tennis tra le prime 40 al mondo, ha rilevato: "Se nelle Marche sono nati e cresciuti tanti giovanissimi campioni è proprio per il lavoro di tecnici come Giovanni Torresi. Oggi possiamo essere veramente orgogliosi dei risultati che stiamo raggiungendo a livello nazionale e che sta portando la Regione Marche". Sergio Santomo, Presidente Ambalt ringrazia la manifestazione "per averci permesso di essere vicino allo sport. I limiti siamo noi a crearli e questa grande opportunità serve a tutti per creare quel fiume di solidarietà di cui lo sport è maestro". Per Carlo Cestola, direttore Vendite Ford Eusebi, "è emozionante essere qui ed ascoltare l'entusiasmo di tutti coloro che mi hanno preceduto. Per noi è importante questo connubio tra sport e motori. Il legame è sicuramente la parola Benessere che è stata ripetuta più volte e che anche nel settore dell'automobile, in questa fase di transizione verso le vetture elettriche, ha uno spazio molto importante". (ANSA).