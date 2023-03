Regioni: Consiglio Marche il 7 marzo, mozioni e interrogazioni

Seduta del Consiglio regionale convocata dal presidente Dino Latini per martedì 7 marzo a partire dalle ore 11.15. In apertura di seduta, come da Regolamento, lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata e a risposta scritta.

Verranno successivamente esaminate le proposte di mozione iscritte all'ordine del giorno. E' possibile seguire i lavori in diretta streaming sul sito web del Consiglio regionale delle Marche.(ANSA).