Aeroporti: con nuovi voli Parigi 'porta' Marche per il mondo

Sono in vendita da oggi i biglietti per i nuovi voli tra Ancona e Parigi, dallo scalo "Sanzio" di Falconara Marittima, che dal prossimo 27 maggio avranno cadenza bisettimanale con partenze il sabato e il martedì. Con l'inaugurazione della nuova rotta, da parte della Compagnia "Volotea", che ha partecipato ai bandi promossi dalla Regione Marche, Parigi diventa una sorta di 'porta' d'ingresso e di uscita dalla regione verso tutte le destinazioni mondiali, essendo lo scalo "Charles De Gaulle" uno dei principali hub del trasporto aereo planetario. Soddisfazione per la nuova iniziativa hanno espresso durante la presentazione da parte del presidente Francesco Acquaroli, dall'amministratore delegato di Ancona International Airport Alexander D'Orsogna e dal direttore di Atim (Agenzia per l'internazionalizzazione e il turismo delle Marche) Marco Bruschini.

Le tariffe partono da 29 euro e sono particolarmente vantaggiose. Acquaroli ha rimarcato come collegare le Marche sia indispensabile per sfruttare le potenzialità turistiche, artistiche e imprenditoriali: il volo per Parigi è "un'opportunità di crescita", offre "prospettive turistiche, di internazionalizzazione dei prodotti". Accanto a ciò "stiamo mettendo in campo iniziative per il rilancio del nodo intermodale nella regione per raggiungere nuovi circuiti e accedere a mete finora irraggiungibili". Vista la difficoltà di implementare nel breve la rete ferroviaria e autostradale, i voli possono 'integrare' e facilitare la connessione delle Marche anche grazie ai voli di continuità con Milano, Roma e Napoli.

Raggiungere Parigi, ha detto D'Orsogna, è "un'opportunità storica" che fa compier un "salto complessivo per il futuro".

Previsto un aumento di traffici e di turisti e Ancona Airport prevede di investire anche nei servizi 'ancillari' che ruotano attorno all'aeroporto destinato a crescere anche nelle attività extra-voli nello scalo. Il lavoro si concentra sul "branding e sull'awareness", cioè l'immagine e la riconoscibilità del marchio Marche; si punta anche sui turisti 'alto-spendenti' e sullo sviluppo del turismo in particolare da a per la Francia.

Valeria Rebasti (country manager Volotea) ha ricordato come la rotta di Parigi sia la prima internazionale da Ancona per la compagnia: "per noi la Francia è il mercato più grande, c'è fiducia nell'arrivo di molti turisti nelle Marche, una regione meravigliosa in cui la mia famiglia ha una casa vicino a Numana.

Pensiamo possa funzionare e confidiamo in sempre maggiori flussi turistici". (ANSA).