Natale, da domani Ancona si illumina

Prende il via domani, 30 novembre, alle 18.00 con il sindaco Daniele Silvetti che accenderà il grande albero di Natale in piazza Roma e, in contemporanea, tutti gli altri abeti dei quartieri e dei borghi, le luminarie e le decorazioni luminose del centro e del Piano, "Ancona che brilla", i 37 giorni di eventi per il Natale della dorica.

La città entra nel pieno clima natalizio con luce anche su nuovi spazi, con la festa che si estende anche a luoghi mai prima coinvolti per quel "Natale diffuso" che già dallo scorso anno caratterizza l'offerta di Ancona per il periodo delle feste. In particolare occhi puntati sulla ritrovata Piazza della Repubblica che con la sua stella cometa di 22 metri e il presepe monumentale con statue da 180 cm, il più grande delle Marche, farà da sfondo per le foto natalizie di rito di anconetani e ospiti.

Sotto il grande albero, nel cuore della città, il palco accoglierà, dopo il countdown, il concerto di Mario Rosini e la sua band, formata da Pino Mazzarano alla chitarra, Cico Cicognani al basso, Danilo Brugnini alla batteria e Mario Rosini alle tastiere e voce.

Oltre 100 gli alberi illuminati, di Viale della Vittoria un effetto scenografico che accompagnerà le passeggiate degli anconetani e dei visitatori fino al Monumento del Passetto, creando una atmosfera magica. Luci bianche calde, color oro e rosso adorneranno i tronchi delle alberature; la stessa cosa avverrà anche in Corso Carlo Alberto, uniformando così l'immagine dei due viali principali della città. In Corso Garibaldi le luminarie saranno alternate ad onde in tessuto e calde luminarie anche in Corso Amendola. Una luminosa stella cometa richiamerà il Natale in Piazza della Repubblica.

Alberi di Natale, circa 30, di varie altezze dai 6 a 16 metri, illumineranno e abbelliranno borghi e vie della città: via Loggia (chiesa); via XXIX Settembre; piazza Don Minzoni; piazza Ugo Bassi; piazza Diaz; corso Amendola incrocio con viale della Vittoria; piazza San Francesco; San Carlo Borromeo; Palombare; piazza Salvo D'Acquisto; Collemarino (piazza Torricelli); Torrette; Posatora; Galleria Dorica; Poggio; Massignano; Aspio; Candia; Montesicuro; Gallignano; Sappanico; Ghettarello; Paterno; Casine di Paterno; Pietralacroce.



