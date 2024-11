Sferisterio, online candidature nuova direzione artistica

Dopo aver messo un tassello importante sulla nomina del prossimo sovrintedente dello Sferisterio, con l'annuncio da parte del cda di una richiesta al Comune di Jesi e alla Fondazione Pergolesi Spontini di poter condividere la professionalità di Lucia Chiatti direttrice generale dell'ente jesino, l'associazione maceratese cerca ora il suo prossimo direttore artistico.

Questo dopo l'uscita di scena di Paolo Gavazzeni, in partenza per il Teatro alla Scala di Milano dove assumerà il ruolo di coordinatore della direzione artistica.

In una nota il consiglio di amministrazione ha fatto sapere che il programma completo del Macerata Opera Festival 2025 sarà annunciato con una prossima conferenza stampa nella quale - si legge - "saranno presenti sia il direttore artistico Paolo Gavazzeni, che ha già comunicato la disponibilità a salutare così la Città, sia il futuro direttore artistico per l'individuazione del quale è stata già pubblicata su www.sferisterio.it una manifestazione d'interesse con scadenza delle domande fissata per il 28 novembre ore 12".

Sempre ieri, il cda dell'associazione Sferisterio ha fatto sapere che, per la figura di Sovrintendente, "proseguono e prendono corpo la collaborazione e la sinergia nelle attività teatrali e culturali tra il Comune di Macerata e il Comune di Jesi, concordata tra i due sindaci nel corso di un incontro di alcuni giorni fa. A tal proposito, i due Enti stanno lavorando a un protocollo istituzionale per fissare i vari ambiti e gli aspetti della collaborazione, dai musei al teatro fino alla musica: l'Associazione Arena Sferisterio si aggiunge quindi a questo progetto di collaborazione come tassello fondamentale".

Per questo motivo - si legge ancora - "il cda ha deliberato la richiesta di disponibilità a poter condividere con la Fondazione Pergolesi Spontini di Jesi la professionalità del direttore generale Lucia Chiatti che, oltre a garantire competenza e capacità consolidate e un risparmio reciproco di spesa, permetterà di gestire e ottimizzare la collaborazione e il raccordo fra i due enti in un'ottica di valorizzazione e promozione delle risorse del territorio".



