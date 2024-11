A scuola in sicurezza a Collemarino

Raggiungere in sicurezza sia la scuola elementare Dante Alighieri, sia il parco degli Ulivi e il palazzetto dello Sport ubicato al suo interno ora è possibile grazie al nuovo marciapiede e del percorso pedonale su area comunale inaugurato oggi al palasport Brasili di Collemarino presente il vice sindaco Giovanni Zinni.

Sono stati infatti conclusi i lavori del nuovo marciapiede realizzato tra via Volta e via Cingolani; del percorso protetto immerso nel verde a lato di via Cingolani e, infine, dell'attraversamento stradale su via Alessandro Volta.

La situazione di pericolo dovuta alla mancanza di marciapiede, che costringeva i ragazzi e le famiglie a passare lungo la strada in mezzo al traffico di auto, era segnalata da anni dai residenti di qui la decisione di sanare la situazione.



