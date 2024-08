Tenente Murro comandante compagnia Finanza San Benedetto

Il tenente Gianmarco Murro ha assunto l'incarico di comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Sostituisce il capitano Tommaso Manfra che lascia il comando del reparto poiché trasferito per altro importante e prestigioso incarico presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catanzaro.

Murro, ventottenne originario della provincia di Frosinone, laureato con lode in Giurisprudenza presso l'Accademia della Guardia di Finanza, giunge dal Gruppo di Torre Annunziata, ove ha rivestito il ruolo di comandante della sezione operativa All'insediamento, il comandante provinciale di Ascoli Piceno, colonnello Gianfranco Lucignano, dopo aver formulato i migliori auguri per l'attuale incarico al neo comandante della Compagnia, ha rivolto un particolare ringraziamento al cap. Manfra, per i contributi professionali riversati nell'attività operativa, rievocando le principali attività che hanno consentito di elevare gli standard di rendimento del Reparto nel contrasto all'evasione fiscale e, più in generale, a tutti gli illeciti di specifica natura economica e finanziaria.

"Un momento importante - come rimarcato dallo stesso Lucignano - che rappresenta sicuramente una continuità dell'impegno alla direzione della Compagnia di San Benedetto del Tronto, uno dei reparti del Corpo più importanti della regione Marche per la tutela della legalità economica dei cittadini e delle imprese".



