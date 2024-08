Dopo nubifragio proseguono gli interventi di ripristino

Attorno alle 19 si è sciolta la seduta del Centro Operativo Comunale convocata dal sindaco, Antonio Spazzafumo, pochi minuti dopo la fine del nubifragio che ha colpito la città nelle prime ore del mattino.

Ai rappresentanti dei servizi comunali e delle società partecipate che hanno competenza sulle attività da svolgere in queste circostante si sono uniti quelli dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento di Protezione civile della Regione Marche che, a loro volta, hanno mobilitato i gruppi di volontari di Protezione civile di diversi comuni piceni, accorsi con mezzi e pompe idrovore per dare una mano ai colleghi del gruppo di San Benedetto.

"Dopo una giornata di lavoro intenso da parte di decine di persone a cui mi sento in dovere di rivolgere un ringraziamento veramente sentito - dice il sindaco Antonio Spazzafumo - il bilancio scaturito dal tavolo è di 39 interventi svolti dai Vigili del Fuoco e di una ventina ad opera dei volontari di Protezione civile. Non lo dico io, ma gli esperti che erano seduti al tavolo: con oltre 100 millimetri di pioggia caduti in poco più di un'ora, un valore che non ha precedenti nei dati disponibili da quando si fanno queste rilevazioni, 60 interventi sono un numero assolutamente contenuto. Ci sono stati disagi forti, allagamenti su strade e sottopassi, danni a garage e scantinati ancora in via di valutazione, ma tutto sommato la città ha retto bene dinanzi ad un fenomeno di queste proporzioni. Evidentemente la manutenzione di strade, tombini e caditoie viene fatta, altrimenti saremmo oggi a lamentare problemi ben più consistenti".

L'opera di ripristino non finisce qui, spiega il Sindaco "bisognerà intervenire per pulire bene le strade soprattutto nelle zone invase dal fango dei terreni sovrastanti. Al tal proposito, dico che perseguiremo con tutti gli strumenti che la legge ci mette a disposizione coloro che effettuano manutenzioni in spregio delle più elementari regole di governo del suolo o non la fanno affatto".

Nella giornata di domani, le squadre operative di Protezione civile saranno nuovamente in città per intervenire nelle situazioni ancora critiche. A tal proposito, si rinnova l'invito ai cittadini a segnalare problematiche ancora aperte chiamando la sala operativa della Polizia Municipale al numero 0735594443.





