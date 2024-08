Maltempo, Ancona solo sfiorata dalla perturbazione

Il maltempo ha solo sfiorato Ancona nonostante le più nere previsioni. A tal punto che il Comune ha predisposta una task force, non solo di volontari, per affrontare le eventuali criticità. Nel corso della giornata sono stati monitorati sottopassi e caditoie piu' critiche. E in serata il vice sindaco e assessore alla Sicurezza urbana e Protezione civile, Giovanni Zinni, si dice sollevato di non aver dovuto affrontare emergenze.

"Sapevamo - ha dichiarato all'ANSA - che oggi poteva essere una giornata molto critica, pertanto ieri sera, di comune accordo con il Sindaco, abbiamo aperto il Coc di Protezione civile per essere in grado di avere più forze in campo e cercare di prevenire le possibili criticità".

Nel corso della giornata "Abbiamo controllato e monitorato tutte le caditoie nei punti più critici, avevamo volontari del Gruppo di protezione civile, impiegati del comune, due pattuglie della Polizia locale e la struttura di Anconambiente, pronti ad intervenire qualora fosse arrivata la bomba d'acqua preannunciata".

Passata senza problemi la domenica "Attendiamo domani, lasciando aperto il Coc di protezione civile - annuncia Zinni - fino a domani. Se la situazione fosse tranquilla tireremo un bel sospiro di sollievo".



