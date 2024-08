Mucillagine in Adriatico, sott'acqua regala colori inediti

La mucillagine, che in questi giorni sta invadendo il mar Adriatico, vista - dall'ANSA - sott'acqua, regala colori e sfumature quantomeno inediti. È la natura che si manifesta, in questo caso attraverso una "poltiglia" gelatinosa - innocua per la salute umana come assicurano gli esperti - che dalla battigia non è certo uno spettacolo entusiasmante agli occhi dei bagnanti, ma se la prospettiva cambia, lo scenario assume contorni anche affascinanti.

Grandi e piccole chiazze si muovono trasportate dalle onde, assumendo forme e colorazioni diverse a seconda della luce che penetra in acqua. A tratti dal fondale sembra di essere avvolti all'interno di una grande spugna, ma a seconda delle dimensioni si ha anche l'impressione di avere a che fare con qualche strano essere vivente che si scompone e ricompone a seconda delle correnti, delle onde e anche dalle movenze delle persone.

Se dall'esterno la mucillagine è prevalentemente di colore marrone, sott'acqua le tonalità sono diverse e possono andare dal giallognolo al rossastro, andando in contrasto con il verde scuro dell'acqua, come immortalato dalle foto scattate ieri nel tratto di mare che si affaccia su Senigallia, in provincia di Ancona.

La mucillagine è un fenomeno naturale, alla cui formazione contribuisce in maniera importante anche le alte temperature che surriscaldano l'acqua del mare, esattamente ciò che è accaduto in questa torrida estate.



