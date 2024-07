Disagi a Tolentino per rottura acquedotto, riparazione in corso

Una rottura nell'acquedotto ha causato l'interruzione dell'erogazione dell'acqua del Nera che rifornisce anche la Città di Tolentino (Macerata): la rottura è stata rinvenuta nella tarda serata di ieri la Società Acquedotto del Nera. Lo fa sapere il Comune di Tolentino che informa: "si sta ultimando la riparazione e in mattinata inizieranno le manovre per il ripristino del servizio di erogazione acqua potabile che dovrebbe tornare alla normalità in serata".

"Già a partire da giovedì scorso - ricorda il Comune - Assm (Azienda per la fornitura d'acqua di Tolentino, ndr) ha attivato le risorse idriche alternative disponibili (potabilizzatore Ributino, campo pozzi Piani Bianchi), e modificato temporaneamente l'assetto della rete al fine di limitare per quanto possibile l'interruzione del servizio". "Nonostante ciò si registrano difficoltà di approvvigionamento nelle Contrade: Bura, San Giuseppe, Collina, Santa Lucia e Vicigliano. Si segnalano inoltre alcuni disservizi (assenza di acqua o intorbidimento) nei piani più alti del centro e delle zone: Brodolini, Matteotti, Fornaci". Assm "sta approntando un servizio alternativo con autobotte per le contrade e rivedendo ulteriormente l'assetto per ovviare ai disservizi che si stanno verificando. Nel frattempo, visto il periodo particolarmente siccitoso, si rinnova l'invito a tutti gli utenti per un utilizzo attento della risorsa idrica, evitando sprechi ed usi impropri, al fine di contribuire a mantenere sotto controllo la situazione dell'approvvigionamento idrico".

Dal Comune un ringraziamento anticipato a "tutti i cittadini per la collaborazione, scusandosi fin d'ora per ogni eventuale disagio arrecato, anche se non riconducibile direttamente al nostro operato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA