Entra in una villa e prende il sole nuda a bordo piscina

Prende il sole nuda sul un lettino a bordo piscina di una villa di Ancona nella quale si era introdotta da un passaggio del giardino senza curarsi di essere in una proprietà privata, in Contrada Trave. Il proprietario accortosi della sua presenza ha chiamato la polizia. La turista che ieri pomeriggio ha deciso di fare una sosta in una abitazione non sua, è una donna, di origini boliviane, di 41 anni che vistasi scoperta si è rivestita velocemente e ha tentato di allontanarsi. A fermarla il proprietario della villa che si è riservato di formalizzare una denuncia.

Agli agenti delle Volanti intervenuti sul posto, appurato che l'intrusa era da sola, con l'ausilio del traduttore simultaneo, visto che la donna parlava esclusivamente in spagnolo, riferiva di aver raggiunto l'italia da circa una settimana per incontrare un amico di Ancona, il quale non si era reso piú disponibile a vederla. Lei, senza documenti e telefonino, che aveva smarrito al suo ingresso in Italia, non era riuscita a contattare altri conoscenti che le potessero venire in aiuto.

Una volta ad Ancona, mentre camminava nei pressi di quella villa, vi entrava e, pensando che fosse disabitata, ne approfittare per riposarsi.

La donna è stata portata in Questura per gli ulteriori accertamenti per la sua esatta identificazione. Sono in corso le valutazioni sulla posizione della donna relativamente al suo soggiorno nel territorio italiano.



