Cup Marche, da oggi si può chiamare lo 071-9998010

A disposizione dei cittadini un nuovo numero per accedere al Cup Marche: è lo 071-9998010 è possibile chiamare da rete fissa o da cellulare per prenotare prestazioni a CUP. Va ad aggiungersi allo 0721-1779301 che può essere raggiunto sia da rete fissa che da rete mobile, e al numero verde 800098798 che funziona come sempre solo da rete fissa. Gli utenti hanno a disposizione anche il sito web della Regione Marche https://mycupmarche.it/prenotazionecittadino/ e l'App SaluteMarche, recentemente ripristinata.

Le 180 linee telefoniche infatti sono tornate a funzionare da diversi giorni ma l'aumento del traffico telefonico dovuto all'interruzione prolungata del servizio ha determinato una maggiore possibilità di trovare il numero occupato, problema cui l'ARS ha ovviato aggiungendo un ulteriore numero.

L'attacco hacker subito dal Cup Marche domenica 19 maggio ha causato l'interruzione temporanea di tutte le funzionalità del sistema: ad oggi, oltre alle linee telefoniche, sono stati ripristinati tutti i servizi: la prenotazione nelle farmacie, la registrazione della domanda e della risposta, la gestione delle agende e il monitoraggio giornaliero da parte degli Enti e dell'ARS.

