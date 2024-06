Europee e Amministrative, seggi aperti da domani alle 15

I seggi saranno aperti sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23. La Legge per le Amministrative prevede due modalità di voto in base al numero degli abitanti. I Comuni con un numero di abitanti inferiore alle 15mila unità votano con sistema maggioritario in unico turno, non è consentito il voto disgiunto e vince chi ottiene più preferenze. Si possono esprimere una o due preferenze della lista collegata al candidato Sindaco, ma nel caso di due, occorre rispettare la parità di genere, pena l'annullamento della seconda.

Nei Comuni superiori a 15mila abitanti si segue un sistema elettorale di tipo maggioritario con possibilità di ballottaggio (eventualmente il 23 e 24 giugno prossimi dove a sfidarsi saranno i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti) qualora nessuno dei candidati a Sindaco raggiungesse la maggioranza assoluta dei voti validi, almeno il 50%+1).

È consentito il voto disgiunto, cioè votare un candidato a Sindaco e un candidato consigliere di una lista a questi non collegata; o scegliere di votare solo il Sindaco; o votare il Sindaco e una lista a questi collegata. Si possono esprimere una o due preferenze della lista collegata al candidato Sindaco, ma nel caso di due, occorre rispettare la parità di genere, pena l'annullamento della seconda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA