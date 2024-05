Truffe anziani, campagna 'Più sicuri insieme' arriva a Fabriano

Sono 758 gli anziani ultra 85enni di Fabriano (Ancona) che riceveranno una lettera, anche con la consegna porta a porta, nell'ambito della campagna di informazione 'Più sicuri insieme' promossa dalla Questura di Ancona e dal Comune di Fabriano sul rischio di truffe ai loro danni. Fabriano è la prima città, dopo Ancona, a essere interessata dalla campagna promossa dalla Polizia di Stato. La lettera, firmata dal sindaco Daniela Ghergo e dal questore Cesare Capocasa, condivide con i cittadini tre consigli semplici: evitare di aprire la porta a persone estranee e non dare informazioni agli sconosciuti al telefono, in caso di emergenza contattare il Numero unico europeo 112, che consentirà di ricevere il supporto tempestivo degli operatori sia in caso di richiesta di intervento urgente, sia per denunciare eventuali tentativi di truffa.

"L'attività di informazione e sensibilizzazione riguardante l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani sono al centro degli eventi dedicati che la forze di polizia stanno organizzando in tutto il territorio provinciale", il commento del questore di Ancona Cesare Capocasa che ha ricordato come, in collaborazione con Confartigianato, siano state distribuite 20mila brochure informative per proteggersi dalle truffe.

Dello stesso avviso il sindaco, Daniela Ghergo, che ha ringraziato il questore per aver scelto la città di Fabriano come prima città della provincia, dopo il capoluogo, da cui far partire la campagna in difesa degli anziani. "Le semplici prescrizioni contenute nella lettera li metteranno in grado di attuare le prime forme di difesa per non cadere nella truffa e di essere, poi, aiutati. Questa iniziativa è importante e va sottolineata anche perché trasmette la rassicurazione tangibile che le istituzioni sono vicine, che sono presenti, che non abbandonano chi è più vulnerabile", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA