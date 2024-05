Mattarella, da Enrico Medi preziosa eredità per la Repubblica

"Padre Costituente, scienziato di valore internazionale, Deputato al Parlamento, personalità tra le più originali del cattolicesimo politico e sociale, Enrico Medi ha lasciato un segno e una preziosa eredità nel percorso della nostra Repubblica". E' quanto scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione dell'evento celebrativo per il 50/o anniversario della morte di Enrico Medi, che si è tenuto a Belvedere Ostrense (Ancona).

"Laureato con Enrico Fermi, fisico, ha raggiunto significativi risultati nella ricerca scientifica. È stato Vicepresidente di Euratom e nella prima stagione della Rai ha dato un importante contributo alla divulgazione scientifica. Sin dalla militanza giovanile nella FUCI, ha sempre condiviso gli studi con l'impegno per la costruzione di un ordinamento democratico, capace di garantire la libertà. Con entusiasmo - aggiunge il capo dello Stato nel messaggio - si è dedicato all'apostolato e al radicamento dell'associazionismo cattolico, senza distogliere mai l'attenzione dal dialogo in vista del bene comune.

Ricordarlo nel 50° anniversario della scomparsa è un'occasione propizia per riflettere sulla sua testimonianza di vita. Rivolgo un cordiale saluto ai familiari e agli organizzatori dell'evento celebrativo. Agli studenti che vi prendono parte auguro di trarre un incoraggiamento da così ricche radici".



