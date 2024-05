A fuoco appartamento, evacuati madre e bambino

Pochi minuti dopo la mezzanotte gli uomini del distaccamento di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) sono intervenuti a Porto d'Ascoli, in zona Agraria, per l'allarme generato da fiamme che erano visibili su un balcone al terzo piano di una palazzina.

I vigili del fuoco hanno provveduto ad estinguerle con l'ausilio di un estintore e successivamente l'intera zona dove era presente la caldaia è stata raffreddata finché la temperatura, misurata con una termocamera, non è tornata su valori nella norma. Gli operatori sono riusciti ad evitare che l'incendio si propagasse all'interno dell'abitazione, ma sono stati evacuati a scopo precauzionale i residenti: una madre con il suo bambino, che poi sono rientrati in casa. Nessun danno alla staticità dell'immobile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA