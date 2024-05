Sopralluogo notturno Commissione Ambiente in cantieri A14 Marche

Sopralluogo notturno della Commissione Ambiente sui tratti dell'A14 Marche e in particolare all'interno delle gallerie. "La scorsa notte, insieme con la Commissione Ambiente, - riferisce in una nota il deputato di Fratelli d'Italia Stefano Maria Benvenuti Gostoli - ho effettuato un sopralluogo nei cantieri di ammodernamento avviati da Autostrade per l'Italia nei tratti marchigiani A14 e in particolare all'interno delle gallerie esistenti in quella porzione dell'asse viario".

"Ringrazio, quindi, la Commissione Ambiente per aver organizzato con celerità un incontro che fa seguito alla mia interrogazione al ministro su una tematica che mi è molto cara in quanto marchigiano - conclude - e i tecnici di Autostrade per l'Italia per aver posto particolare attenzione ai profili di sicurezza degli ammodernamenti in corso d'opera".



