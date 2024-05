Operazione anti-droga tra Senigallia e Rimini, quattro arresti

Quattro arresti e nove denunce nell'ambito di un'operazione antidroga dei carabinieri che si è estesa da Corinaldo (Ancona) a Bellaria-Igea Marina (Rimini). I militari hanno dato esecuzione ieri mattina a un provvedimento emesso dal gip di Ancona che ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti dei quattro arrestati: sono ritenuti i principali fornitori di droga (cocaina, eroina, hascisc, marijuana) nelle province di Ancona e Rimini.

Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Senigallia sono partite nell'ottobre scorso per ricostruire una serie di contatti tra spacciatori e pusher di cocaina, eroina, hascisc e marijuana, che hanno ricondotto ai quattro presunti responsabili della rete che inondava di stupefacenti l'hinterland senigalliese. In manette una coppia residente nel comune di Bellaria Igea Marina, che avrebbe stabilito lì una base operativa e impiegato altri pusher, e due persone a Corinaldo. L'intensa attività di spaccio ricostruita dai militari era divenuta l'unica o la principale fonte di loro sostentamento. Durante una perquisizione, effettuata da 60 carabinieri delle Compagnie di Senigallia, Rimini e Cesenatico, con l'ausilio delle unità cinofile di Pesaro anche nei confronti di altri nove indagati, sono stati sequestrati tre bilancini per pesare la droga, nove telefoni cellulari, involucri contenenti hascisc, cocaina e marijuana e 12.865 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. In soli sei mesi, secondo i carabinieri, il traffico di stupefacenti aveva creato un introito di oltre 100mila euro agli arrestati, che si trovano ora i domiciliari in attesa degli interrogatori di garanzia davanti al gip del capoluogo marchigiano.



