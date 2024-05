A fuoco il rimorchio di un camion sull'A14 a San Benedetto

L'autostrada A14 è stata chiusa in entrambe le direzioni tra San Benedetto del Tronto e Grottammare a causa di un incendio scoppiato sul rimorchio di un camion. Fortunatamente, non ci sono stati feriti. L'incendio è avvenuto al chilometro 309+900, appena fuori dalla galleria Monte Renzo. L'autista del camion, accortosi del pericolo, ha prontamente fermato il veicolo.

Per raggiungere il luogo dell'incidente, i mezzi dei vigili del fuoco sono entrati al casello di Porto d'Ascoli, percorrendo contromano la corsia sud, naturalmente bloccata per il traffico.

La decisione di chiudere l'autostrada in entrambe le direzioni, poi riaperta dopo la fine delle operazioni di soccorso, è stata presa anche a causa della densa coltre di fumo prodotta dall'incendio, che ha ridotto drasticamente la visibilità. Sul posto sono intervenuti la polizia autostradale, i carabinieri e i mezzi della Società autostrade per gestire l'emergenza e garantire la sicurezza degli automobilisti.

La riapertura del tratto interessato dall'incendio del camion è avvenuta intorno alle 16:20. Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano 4 km di coda, ma in diminuzione, nel tratto compreso tra Val Vibrata e San Benedetto del Tronto in direzione Ancona.



