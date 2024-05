Nel Fermano presidio dei trattori al passaggio del Giro d'Italia

La protesta dei trattori arriva anche al Giro d'Italia. Gli agricoltori del Fermano questa mattina hanno allestito un presidio fisso a Casabianca di Fermo in occasione del passaggio della 12/a tappa del Giro. Lungo la statale Adriatica sono riapparsi trattori e cartelli visti durante le manifestazioni dei mesi scorsi e uno striscione con il messaggio: "agricoltori in protesta per il futuro di tutti".

Un presidio statico che non ha costituito alcun ostacolo né blocco per la corsa rosa.

"Avere una postazione durante il passaggio del Giro d'Italia è stata un'occasione per dare visibilità alla nostra protesta che non è affatto finita - hanno fatto sapere dal Comitato Fermano Agricoltori -. Essere oggi presenti durante il Giro d'Italia significa dire che non è tutto finito". Nei giorni scorsi, infatti, il comitato ha annunciato di continuare a portare avanti le proprie istanze nelle sedi istituzionali. Già a marzo gli agricoltori del Fermano avevano incontrato il presidente della Regione, Francesco Acquaroli a Tipicità.

Proseguiranno anche le iniziative per sensibilizzare la popolazione sulle criticità del settore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA