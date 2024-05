Salvini, 'tanti dicono che per le elezioni tornano da noi'

Nelle Marche "in tanti dicono che per le elezioni 2024 tornano da noi. La Lega è l'unico partito, sia di destra che sinistra, che mantiene le promesse. Non faremo mai maggioranze a Bruxelles". Così il leader della Lega e vice premier Matteo Salvini in un gremito Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno dove in serata ha presentato il suo libro "Controvento. L'Italia che non si arrende".

"Ecco perché diciamo 'più Italia e meno Europa'. - ha affermato - L'Europa nasce come un sogno con l' obiettivo di garantire pace benessere e lavoro. Noi voteremo contro l''invio di un solo soldato italiano a combattere la guerra in Ucraina.

L'Europa nelle case impone una tassa, con il decreto vogliamo sanare le migliaia di irregolarità interne che ci sono nelle case degli italiani".

"Grazie per essere qui in tanti. - ha sottolineato Salvini - Grazie a voi porto avanti un importante ministero. In bocca al lupo ai candidati, domani presentiamo una squadra di eccellenza.

Per noi Lega è un orgoglio come i rappresentanti delle Marche stiano facendo la differenza".



