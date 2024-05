Incendio a Falconara, bruciati 300 metri quadrati di vegetazione

Un incendio che ha coinvolto sterpaglie e un canneto è divampato verso le 14.30 in via Fiumesino a Falconara. Il vento persistente in zona ha favorito il diffondersi delle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dalla sede centrale di Ancona per domare le fiamme, due autobotti e un mezzo 4X4. Gli operatori hanno impiegato quasi tre ore per riportare la situazione sotto controllo prima di effettuare la bonifica della zona. Circa 300 i metri quadrati di vegetazione distrutta.



