Da Unicam due premi in memoria di Maria Grazia Capulli

Anche per il 2024, l'Università di Camerino ha bandito un concorso per l'attribuzione di due premi di 2.500 euro per ricordare la figura professionale ed umana di Maria Grazia Capulli, giornalista del Tg2 originaria di Camerino (Macerata), prematuramente scomparsa qualche anno fa.

I premi sono destinati alle migliori tesi, elaborati scientifici, prodotti di ricerca, pubblicazioni su riviste scientifiche e brevetti, presentati da laureate e laureati, dottoresse e dottori di ricercai Unicam che abbiano conseguito il titolo negli ultimi due anni, dottorande e dottorandi e assegnisti e assegniste di ricerca Unicam. E' previsto un premio per elaborati in ambito sanitario, diagnostico e terapeutico e dell'health care ed un premio per elaborati in ambito culturale, comunicativo, sociale e organizzativo, con focus su corretta alimentazione e salute, benessere psicofisico delle persone, sanita digitale, corretta informazione e divulgazione scientifica.

L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla volontà manifestata da Angelo Capulli di voler ricordare la sorella giornalista attraverso il finanziamento di un premio, per un importo di 2.500, che l'Ateneo ha voluto integrare con una somma di pari importo un ulteriore premio.

Il rettore Graziano Leoni ringrazia Angelo Capulli "per essere sempre al fianco di Unicam e delle giovani generazioni di ricercatrici e ricercatori del nostro Ateneo". La rubrica di notizie positive curata da Maria Grazia Capulli "Tutto il bello che c'è" è stata fonte di ispirazione per l'evento che l'Università di Camerino propone ogni anno, "Il bello di Unicam", dedicato alla valorizzazione delle eccellenze dell'Ateneo e del sistema universitario e scientifico italiano.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 21 giugno 2024. Il bando con tutte le informazioni è disponibile nel sito www.unicam.it - sezione Bandi



