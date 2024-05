Coordinamento per Palestina, 'fuori Ariel University da Unipvm'

In occasione della ricorrenza della Nakba anche ad Ancona il Coordinamento Marche per la Palestina ha risposto all'appello dei Giovani Palestinesi supportando anche qui la campagna internazionale "No Ariel Ties".

"Fuori Israele dalle nostre università - lo slogan dell'iniziativa - Fuori l'Ariel University da Univpm (Università politecnica delle Marche, ndr)" "Il politecnico marchigiano - scrive i Coordinamento in una nota - ha in essere accordi con quattro università Israeliane.

Tra queste c'è l'università di Ariel che è situata nel territorio occupato illegalmente della Cisgiordania, non riconosciuto dalla comunità internazionale, 'Occupied palestinian territory', e nemmeno dall'Italia". "Di recente infatti l'Università degli Studi di Milano ha reciso i suoi accordi con Ariel University - ricordano i promotori della protesta - essendo questi una violazione del diritto internazionale, che riconosce gli insediamenti come illegali e come crimini di guerra, anche ai sensi dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale". "Chiediamo - l'auspicio del Coordinamento Marche per la Palestina - lo stop immediato di ogni rapporto tra Univpm e Ariel university, la cessazione dei rapporti con le altre università Israeliane".

"Rigettiamo l'idea che con fondi pubblici per la ricerca si partecipi a progetti militari o si collabori con aziende come la Leonardo(o simili). Non restiamo indifferenti e supportiamo l'intifada studentesca: Palestina libera!".



