Ciccioli, 'duello tv con Acquaroli? Ricci sta sfidando il Pd'

"La megalomania di Ricci è ormai fuori controllo. In evidente difficoltà sfida a un duello televisivo il Presidente della Regione Marche, neanche ci trovassimo immersi nella campagna elettorale per le regionali e lui fosse un candidato". Va all'attacco Carlo Ciccioli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, candidato alle Elezioni Europee per il Centro Italia.

"Ma dietro questo ego esagerato, politicamente parlando, si palesa il sempre verde detto: 'Parlare a nuora, perché suocera intenda'. - prosegue - Non è difficile capire che Ricci con questa trovata stia sfidando, in realtà, il Partito Democratico.

Giunto ormai a fine corsa come Sindaco, e indebolito dalla candidatura di altri due marchigiani del suo stesso partito, - conclude - cerca un colpo di teatro per legittimarsi inventando l'invito-sfida al Governatore Acquaroli, dimostrandosi poco rispettoso delle istituzioni, in costante ricerca di visibilità personale ma sbagliando, evidentemente, indirizzo. Gli ricordo che è candidato per le europee e se ha coraggio, Ricci sfidi me".



