Europee: Ricci (Pd), con Elly Schlein per vittoria democratici

"Facciamo diventare queste elezioni europee ed amministrative un momento di riscossa per Pesaro, per le Marche e per l'Italia tutta: siamo tutti intorno ad Elly, tutti con la nostra segretaria: con lei andiamo a vincere le elezioni": così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, candidato per il Partito democratico nella circoscrizione Centro, durante un evento, svoltosi a Pesaro, alla presenza della segretaria Pd, Elly Schlein.

"Stiamo per assistere al confronto fra la nostra Elly e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: è il momento nel quale potremo finalmente sbugiardare la propaganda della destra - ha aggiunto -. Cosa ha fatto la destra al governo finora? Propaganda sulla pelle degli italiani, illudendoli in special modo sui temi della sanità e dell'autonomia differenziata", ha proseguito Ricci.

"Sosteniamo, dunque, con forza la proposta Schlein in materia di sanità, affinché la spesa sanitaria salga al 7,5% del pil, e combattiamo con forza la riforma dell'autonomia, che andrebbe a penalizzare soprattutto noi cittadini dell'Italia centrale", ha spiegato Ricci.

"Ecco perché è importante, ora, essere uniti, al fianco della nostra segretaria, per fare in modo che l'appuntamento con le elezioni europee ed amministrative, veda la riscossa dei democratici, delle forze progressiste, in campo per un'Europa più forte, più unita, più solidale, in grado di contare nel mondo", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA