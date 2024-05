A San Benedetto del Tronto salvato un capriolo intrappolato

Un esemplare di capriolo maschio di circa due anni, rimasto bloccato in un'area prospicente la stazione di Porto d'Ascoli a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) Esino, è stato salvato e liberato in una idonea area boschiva. L'animale, rimasto intrappolato in un terreno incolto recintato dal quale non riusciva più ad uscire, è stato recuperato dalla Polizia Provinciale in sinergia con il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria territoriale, i carabinieri forestali di San Benedetto del Tronto e il centro recupero animali selvatici di Fermo.

Da qualche giorno, il cucciolo era stato visto vagare tra la Sentina e l'area antropizzata della città rivierasca; una situazione che poneva il piccolo animale in una situazione di pericolo anche per la presenza dell'adiacente linea ferroviaria.

Complesse sono state le modalità di intervento: l'animale è stato fatto entrare docilmente in una gabbia improvvisata e, una volta anestetizzato, è stato consegnato al centro recupero animali selvatici di Fermo. Dopo gli opportuni controlli veterinari, il capriolo si è completamente ripreso ed è stato liberato in un'area boschiva adeguata.



