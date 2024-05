Al San Salvatore Pesaro nuovi macchinari operativi entro l'anno

Il neo direttore generale dell'Azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, Alberto Carelli, ha compiuto stamattina un sopralluogo nei cantieri in corso al San Salvatore di Pesaro. Lo fa sapere la Ast che spiega: "un investimento complessivo di oltre 5,8 milioni di euro per lavori di adeguamento e per l'installazione dei nuovi macchinari acquistati con i fondi Pnnr. Nuova Tac, nuova risonanza, due nuovi angiografi, operativi entro la fine dell'anno".

"La Regione ha stanziato i fondi per i lavori strutturali di diverse aree del reparto di Diagnostica per accogliere la nuova Tac e la nuova risonanza - spiega Carelli - per un importo complessivo di circa un milione di euro, 700mila euro per la risonanza, 65mila euro per i lavori dei locali per la nuova Tac.

A brevissimo poi partiranno i lavori anche all'Emodinamica, per l'installazione dei due nuovi angiografi. La nuova Tac Pesaro, valore 475 mila euro, 910 mila euro per la nuova risonanza e i tre sistemi polifunzionali per la radiologia (installati due a Pesaro e uno a Fano) per un importo di 658 mila euro fondi Pnrr e fondi regionali".

Infine il direttore ha visitato anche le sale dove verranno posizionati i due nuovi angiografi, per il reparto di Emodinamica. Un acquisto di 917 mila euro (con i lavori di adeguamento di 150 mila euro).

"Un lavoro di ammodernamento tecnologico importante - conclude il direttore generale dell'Ast di Pesaro Urbino - per favorire tempestività ed efficacia nei percorsi di cura e per mettere a disposizione di professionisti e pazienti le migliori tecnologie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA