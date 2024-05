Accoltellata da ex marito: lui non risponde al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere al gip del Tribunale di Ancona Sonia Piermartini il 55enne arrestato per omicidio volontario aggravato che ha accoltellato due giorni fa la moglie da cui si sta separando durante una lite in auto a Sassoferrato (Ancona). La donna, 50 anni, raggiunta da vari fendenti, è ancora in condizioni critiche all'ospedale di Torrette. Lui invece è stato subito condotto nel carcere di Montacuto. Stando a quanto si è appreso, l'uomo è apparso molto scosso e ha chiesto continuamente notizie della ex moglie e della loro figlia, maggiorenne, ma che abita con la madre. La gip si è riservata di decidere se confermare la custodia cautelare in carcere.



