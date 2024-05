Sindacati, per turismo paghe basse e carichi di lavoro eccessivi

"Retribuzioni insufficienti, carichi di lavoro eccessivi e turni infiniti", queste le motivazioni che non rendono conveniente lavorare nel turismo, secondo le segreterie regionali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil Marche. "Servono interventi chiari su due direttrici: salario e diritti, quelle di sempre" proseguono. "Il turismo deve necessariamente ripensarsi nella Marche e liberarsi dalle briglie di una stagione troppo corta per offrire occupazione stabile e di questo la politica deve occuparsi piuttosto che perdersi nella ricerca di testimonial d'eccezione", incalzano le organizzazioni sindacali.

Valorizzazione delle attrazioni locali, miglioramento delle infrastrutture e dei servizi "sono la via maestra che va imboccata accanto ad un imprescindibile cambio culturale" insistono. La domanda di lavoro trova corrispondenza nella offerta "quando il lavoro è equamente remunerato e quando il contenuto professionale dell'impiego offerto è adeguato. Il mismatching del mercato del lavoro non lo si supera con gli slogan", proseguono Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil che formuleranno richiesta di incontro alle associazioni datoriali ed alla Regione Marche "affinché si passi dalla denuncia all'azione, perché l'estate non aspetta e nemmeno i lavoratori. Salario, formazione, migliore gestione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, welfare aziendale sono i contenuti possibili dell'accordo da cui ormai non si può prescindere se non vogliamo lasciare gli ombrelloni chiusi", concludono.





