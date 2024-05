Sequestrati 3.387 prodotti elettrici e elettronici non sicuri

In provincia di Macerata sequestrati 3.387 articoli non sicuri per i consumatori e segnalato il responsabile di un negozio alla competente Camera di Commercio: in particolare si trattava di prodotti di varia natura, elettrici ed elettronici (tra cui adattatori di prese elettriche e lampadari) e materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari. L'intervento è stato eseguito dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Porto Recanati nell'ambito di un più ampio e specifico piano di interventi del Comando Provinciale di Macerata su tutto il territorio della provincia contro la contraffazione, l'abusivismo commerciale e per verificare la sicurezza dei prodotti.

I prodotti sequestrati presentavano varie irregolarità: sono tutti risultati privi delle avvertenze in lingua italiana e delle istruzioni previste dalla specifica normativa sulla sicurezza dei prodotti destinati al consumo, oltre che carenti delle indicazioni riguardanti i materiali utilizzati e delle precauzioni d'uso.

Per tali irregolarità la merce è stata sottoposta a sequestro amministrativo e il titolare dell'esercizio è stato segnalato alla competente Camera di Commercio per l'irrogazione delle sanzioni previste per la vendita di prodotti privi delle minime indicazioni imposte dal Codice del Consumo. L'operazione di servizio si inserisce, fa sapere la Guardia di Finanza, "in un più ampio dispositivo di controllo a tutela dell'economia legale: contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza significa contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA