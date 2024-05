Acquaroli, grazie bersaglieri per le emozioni che ci avete dato

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha ringraziato l'associazione nazionale Bersaglieri "che ha portato ad Ascoli Piceno il 71/o Raduno Nazionale Bersaglieri in questi tre giorni, nell'anno in cui festeggiano i 100 anni dalla fondazione". Parlando durante a cerimonia conclusiva del raduno, davanti al sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, il governatore ha ricordato che si tratta della terza presenza dei fanti piumati nella città: "nel 1991, nel 2004 e nel 2024, un record". "Vi ringrazio anche - ha aggiunto - per le emozioni che avete regalato alla nostra comunità". Un ringraziamento finale è andato anche "al sindaco di Ascoli Piceno e all'amministrazione comunale" che hanno organizzato l'evento.



