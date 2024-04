Musicultura, in corso i live dei 18 finalisti a Recanati

Sono in corso fino a domani al Teatro Persiani di Recanati (Macerata) i concerti live in anteprima nazionale dei 18 finalisti di Musicultura 2024, in diretta su Rai Radio 1, condotti da John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua.

I 18 finalisti di Musicultura, tutti autori dei loro brani, sono stati selezionati a partire da 1.187 artisti iscritti al concorso. Sono Alec Temple (Cremona) con Cenere; Anna Castiglia (Catania) Ghali; Bianca Frau (Sassari) Va tutto bene; Delvento (Messina) Inferno rosa; Dena Barrett (Viareggio) Halloween; De.Stradis (Bologna) Quadri d'autore; Eda Marì (San Lucido) Tossic; Eugenio Sournia (Livorno) Il Cielo; Falce (Cumiana) In debito; Helle (Bologna) Lisou; Nico Arezzo (Modica) Nicareddu; Nyco Ferrari (Milano) Sono fatto così; Ormai (Cantù) Vivere è ok; Porce (Carugate) La fine della festa; Sandro Barosi (Cremona) Venezia di sera; The Snookers (Morbegno) Guai; Tommi Scerd (Genova) Mela 5; Velia (Roma) Scogli. Ospite della prima giornata Simona Molinari, con un omaggio in acustico dedicato a Mercedes Sosa, con lei sul palcoscenico i primi nove finalisti.

Il 26 aprile sarà lo scrittore e poeta torinese Guido Catalano a regalare al pubblico una delle sue originali performance; si esibiranno inoltre gli altri nove giovani artisti.

Le due serate saranno trasmesse in live streaming su Rainews.it e nella pagina Facebook di Musicultura. Nel mese di maggio le canzoni finaliste di Musicultura 2024 entreranno nella playlist giornaliera di Rai Radio1, oltre agli approfondimenti curati da John Vignola nel suo programma "La nota del giorno". I brani finalisti entreranno a far parte del cd compilation della XXXV edizione. Sarà il vaglio del comitato artistico di garanzia di Musicultura a designare tra i finalisti gli otto vincitori.

In questa edizione il comitato è formato da Francesco Amato, Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Luca Carboni, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Dardust, Teresa De Sio, Giorgia, Mariangela Gualtieri, La Rappresentante di Lista, Dacia Maraini, Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Roberto Vecchioni e Sandro Veronesi.

Gli otto vincitori di Musicultura 2024 si esibiranno, con prestigiosi ospiti italiani ed internazionali, nelle serate finali del Festival il 21 e 22 giugno allo Sferisterio di Macerata. Lì sarà il voto del pubblico ad eleggere il vincitore assoluto del concorso, al quale andrà il premio Banca Macerata di 20mila euro.



