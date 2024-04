Umberto Trenta con Azione per il Movimento Repubblicani europei

"Credere in una Europa unita e più forte dai nazionalismi divisivi". Sono le parole con cui Umberto Trenta, ex consigliere regionale, presenta la propria candidatura alle elezioni europee per Azione come rappresentante del Movimento dei Repubblicani Europei. Umberto Trenta e i Repubblicani europei, spiega una nota, "si sono trovati in un terreno di confronto secondo cui l'Europa dovrebbe trovare una sua collocazione naturale e centrale nelle strategie degli Stati a livello mondiale". E questa strada dice di inseguire Trenta che si è presentato nel corso di una conferenza stampa con a fianco Luciana Sbarbati, per due legislature in Europa e "fedele inseguitrice di un progetto federale per la Ue che ancora non c'è" e "che rischia di veder l'Europa smantellata da nazionalismi e dai sovranismi, per contrastare i quali c'è bisogno di credere in un'Europa forte".

"L'alleanza tra i Repubblicani europei e il partito di Calenda - ha detto Trenta - va in questa direzione, non è un'alleanza di scopo ma vuole proporsi come una sinergia sul medio e lungo periodo che continuerà anche dopo le elezioni europee. Occorre progettualità - ha sostenuto - per non finire nella mala gestione, occorre puntare sulle infrastrutture e cogliere l'occasione del Pnrr che può dare una svolta al territorio, anche se bisogna stare molto accorti, visto che la Corte Europea proprio sul Pnrr ha attenzionato soprattutto le pratiche dell'Italia". "E dovremo cercare di rivalutare le Marche, di farle uscire dall'isolamento, insieme al suo capoluogo Ancona, - ha proseguito - insieme devono diventare centrali nel corridoio europeo e nell'area Adriatica comprendente anche gli Stati balcanici e molte regioni italiane.

Le Marche nel Mediterraneo vanno valorizzate con grande convinzione ed è su questo punto che occorre concentrare le proprie forze anche a Bruxelles". Trenta si presenta con il Mre di cui la segretaria nazionale è Luciana Sbarbati che ha presenziato alla conferenza stampa. "Siamo alla vigilia di elezioni europee molto importanti, determinanti, per attuare una svolta che restituisca all'Unione Europea l'autorevolezza che le spetta a livello internazionale - ha detto - Questo sarà possibile solo se si perseguirà con fermezza l'obiettivo di un'Europa politica federale, con una sola politica estera e della difesa, con la riforma dei trattati, l'abolizione del diritto di veto, l'attribuzione al Parlamento Europeo di un ruolo legislativo e l'abolizione del metodo intergovernativo per adottare il metodo comunitario. La candidatura di Umberto Trenta va esattamente in questa direzione, di valori comuni, di visione dell'Europa come soggetto trainante e non trainato, - ha - di un'Europa credibile e attiva nello scenario internazionale".





