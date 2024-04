A Numana reddito medio più alto nelle Marche ma 537/a in Italia

Bisogna scorrere fino alla posizione 537 per trovare una città marchigiana nella classifica dei Comuni per il reddito medio, pubblicata come ogni anno, in relazione all'Irpef, dal dipartimento delle Finanze del Mef: si tratta di Numana (Ancona) con un reddito medio di 25.768. La provincia di Ancona piazza sei città nella top dieci regionale con il capoluogo al 906/o posto nazionale, un reddito medio di 24.645 euro, che si posiziona solo 13/a tra i capoluoghi italiani.

Le altre città più ricche sono Monsano (Ancona), al posto 1.166 (24.077 euro), Camerino (Macerata) con 24.059 euro al 1.174/o posto; seguono l'altra perla del Conero Sirolo (Ancona) al posto 1.206 con un reddito medio di 23.990 euro, Pesaro al 1.293/o posto (23.855 euro), Polverigi (Ancona) 1.324/o con 23.808 euro medi, Macerata 1.362/a con 23.736 euro, Jesi (Ancona) al 1.387/o posto con 23.696 e Porto San Giorgio (Fermo) alla posizione 1.554 (23.427 euro).

La prima città in classifica per la provincia di Ascoli Piceno è proprio il capoluogo di provincia al 1.912/o posto con un reddito medio di 22.885.



